Newcastle United 0-0 Burnley | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle-Burnley maçında ses çıkmadı!

0-0 Burnley | MAÇ SONUCU

Newcastle United 0-0 Burnley | MAÇ SONUCU

'nin 28. haftasında ile Burnley -0-0 berabere kaldı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi Newcastle puanını 32'ye çıkarırken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Burnley ise 38 puana ulaşıp 9. sıraya tırmandı.

'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Burnley, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi.

İki takımın da atakları sonuçsuz kalırken, mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Newcastle puanını 32'ye yükseltirken, Burnley ise puanını 38 yaptı.


  1. 29.02.2020
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