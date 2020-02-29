Newcastle United 0-0 Burnley | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Newcastle United ile Burnley -0-0 berabere kaldı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi Newcastle puanını 32'ye çıkarırken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Burnley ise 38 puana ulaşıp 9. sıraya tırmandı.
İngiltere Premier Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Newcastle United ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Burnley, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi.
İki takımın da atakları sonuçsuz kalırken, mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından ev sahibi Newcastle puanını 32'ye yükseltirken, Burnley ise puanını 38 yaptı.
- 29.02.2020
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