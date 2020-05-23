İngiltere Premier Lig'de 2 corona virüsü (Covid-19) vakası daha! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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'de 2 corona virüsü (Covid-19) vakası daha!

İngiltere Premier Lig'de 2 corona virüsü (Covid-19) vakası daha!

Yeni tip corona virüsü salgını 'de kendisini göstermeye devam ediyor. 'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Covid-19 testinden geçirildi.

Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde koranavirüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.

  1. 24.05.2020
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