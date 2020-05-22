Jose Morinho'dan flaş itiraf! "Kaçmak zorunda kaldım" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Morinho'dan flaş itiraf! "Kaçmak zorunda kaldım"

Jose Morinho'dan flaş itiraf! "Kaçmak zorunda kaldım"

Jose Morinho'dan flaş itiraf! "Kaçmak zorunda kaldım"

ekiplerinden Tottenham teknik direktörü Portekizli , 'e flaş itiraflarda bulundu. Mourinho, "Milano'ya dönseydim, taraftarların ve oyuncuların coşkulu tepkileri sonrasında ayrılamayabilirdim. Bundan çekindim. Kaçtım diyebilirim, onlardan kaçtım" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden Tottenham'ın teknik drektörü 'dan yıllar sonra yeni bir itiraf geldi. 'e konuşan Portekizli teknik adam 2010'da Inter'den ayrılma süreci hakkında konuştu.

İtalyan ekibinde olağanüstü geçen 2009-10 sezonunun sonunda üçleme yaparak Serie A, Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, Inter'den 'e geçiş süreci hakkında da konuştu."Milano'ya dönseydim, taraftarların ve oyuncuların coşkulu tepkileri sonrasında ayrılamayabilirdim," diyen Mourinho, "Bundan çekindim. Kaçtım diyebilirim, onlardan kaçtım" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

"Marco Materazzi ile son kez konuştuğumda, tüm oyunculara sarılmış gibi oldum, hepsine tek tek sarılmayı kaldıramazdım," diyen tecrübeli antrenör, "Kutlamalarda onlarla birlikte sahadaydım, ancak soyunma odasına geri dönmedim; çünkü veda etmek istemedim. Benim için çok zordu. Real Madrid'le sözleşme imzaladığım için takımla Milano'ya dönmediğimi yazdılar, ama bu doğru değil. Bir prensip anlaşması vardı ancak imza atmamıştık" yorumunu yaptı.

"İMZADAN SONRA MİLANO'YA DÖNEBİLDİM"

O dönem Real Madrid'e gitmeyi çok istediğini belirten Mourinho, "İngiltere ve İtalya'nın ardından 'da da şampiyon olmak istiyordum. Birkaç gün sonra Real Madrid'le sözleşme imzaladım ve ondan sonra Milano'ya dönüp Massimo Moratti ve ailesiyle bir akşam yemeği yiyebildim" şeklinde konuştu.

  1. 22.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jose Morinho'dan flaş itiraf! "Kaçmak zorunda kaldım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA