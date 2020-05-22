Jose Morinho'dan flaş itiraf! "Kaçmak zorunda kaldım"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, The Athletic'e flaş itiraflarda bulundu. Mourinho, "Milano'ya dönseydim, taraftarların ve oyuncuların coşkulu tepkileri sonrasında ayrılamayabilirdim. Bundan çekindim. Kaçtım diyebilirim, onlardan kaçtım" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik drektörü Jose Mourinho'dan yıllar sonra yeni bir itiraf geldi. The Athletic'e konuşan Portekizli teknik adam 2010'da Inter'den ayrılma süreci hakkında konuştu.
İtalyan ekibinde olağanüstü geçen 2009-10 sezonunun sonunda üçleme yaparak Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, Inter'den Real Madrid'e geçiş süreci hakkında da konuştu."Milano'ya dönseydim, taraftarların ve oyuncuların coşkulu tepkileri sonrasında ayrılamayabilirdim," diyen Mourinho, "Bundan çekindim. Kaçtım diyebilirim, onlardan kaçtım" ifadelerini kullandı.
"BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"
"Marco Materazzi ile son kez konuştuğumda, tüm oyunculara sarılmış gibi oldum, hepsine tek tek sarılmayı kaldıramazdım," diyen tecrübeli antrenör, "Kutlamalarda onlarla birlikte sahadaydım, ancak soyunma odasına geri dönmedim; çünkü veda etmek istemedim. Benim için çok zordu. Real Madrid'le sözleşme imzaladığım için takımla Milano'ya dönmediğimi yazdılar, ama bu doğru değil. Bir prensip anlaşması vardı ancak imza atmamıştık" yorumunu yaptı.
"İMZADAN SONRA MİLANO'YA DÖNEBİLDİM"
O dönem Real Madrid'e gitmeyi çok istediğini belirten Mourinho, "İngiltere ve İtalya'nın ardından İspanya'da da şampiyon olmak istiyordum. Birkaç gün sonra Real Madrid'le sözleşme imzaladım ve ondan sonra Milano'ya dönüp Massimo Moratti ve ailesiyle bir akşam yemeği yiyebildim" şeklinde konuştu.
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