Corona virüsü arasında transfer! Kluiverth Aguilar Manchester City'de
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, corona virüsü arasında transfer yaptı. Mavi-beyazlılar, Alianza Lima'nın genç yıldız adayı Kluiverth Aguilar'ı kadrosuna kattı. 17 yaşındaki sağ bekin oyun stili Brezilya'nın efsane beki Daniel Alves'e benzetiliyor.
Alianza Lima Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Manchester City'e bonservisiyle verildiği ve Aguilar'ın 18 yaşına gireceği 5 Mayıs 2021'de İngiliz ekibinin kadrosuna dahil olacağı belirtildi.
Oyun stiliyle Dani Alves'e benzetilen genç yıldızın bonservisi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Manchester City'nin Peru ekibine 2.8 milyon pound ödeyeceği iddia edildi.
1.80 boyunda olan Aguilar, genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Ülkesi Peru'nun U17 ve U23 kadrolarında yer alan Kluiverth Aguilar, Alianza Lima A Takımı'nda 9 maçta forma giymişti.
- 19.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü arasında transfer! Kluiverth Aguilar Manchester City'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.