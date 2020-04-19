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19 Nisan 2020, Pazar
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Corona virüsü arasında ! Kluiverth Aguilar 'de

Corona virüsü arasında transfer! Kluiverth Aguilar Manchester City'de

ekibi , corona virüsü arasında yaptı. Mavi-beyazlılar, 'nın genç yıldız adayı Kluiverth Aguilar'ı kadrosuna kattı. 17 yaşındaki sağ bekin oyun stili 'nın efsane beki Daniel Alves'e benzetiliyor.

Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki sağ bek oyuncusunun 'e bonservisiyle verildiği ve Aguilar'ın 18 yaşına gireceği 5 Mayıs 2021'de İngiliz ekibinin kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Oyun stiliyle 'e benzetilen genç yıldızın bonservisi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Manchester City'nin Peru ekibine 2.8 milyon pound ödeyeceği iddia edildi.

1.80 boyunda olan Aguilar, genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Ülkesi Peru'nun U17 ve U23 kadrolarında yer alan Kluiverth Aguilar, Alianza Lima A Takımı'nda 9 maçta forma giymişti.

  1. 19.04.2020
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