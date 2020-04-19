Brighton'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsüne karşı tüm stadyumu...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, maçlarını oynadığı American Express Community Stadyumu'nun corona virüsü test merkezine çevirildiğini açıkladı.
Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'ın stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapılması için kullanılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, American Express Community Stadı'nın test merkezine çevrildiği ve güney sahillerindeki en büyük merkez olduğu duyuruldu.
Statta günde 1000 kişinin test edilebileceği aktarıldı.
Brighton & Hove Albion, daha önce Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personele gelecek maçlarda kullanılmak üzere 1000 bilet bağışlayacağını açıklamıştı.
- 19.04.2020
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Brighton'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsüne karşı tüm stadyumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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