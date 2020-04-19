Brighton'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsüne karşı tüm stadyumu... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Brighton'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsüne karşı tüm stadyumu...

Brighton'dan alkışlanacak hareket! Corona virüsüne karşı tüm stadyumu...

İngiltere ekiplerinden Brighton & Hove Albion, maçlarını oynadığı Stadyumu'nun test merkezine çevirildiğini açıkladı.

ekibi Brighton & Hove Albion'ın stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapılması için kullanılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Stadı'nın test merkezine çevrildiği ve güney sahillerindeki en büyük merkez olduğu duyuruldu.

Statta günde 1000 kişinin test edilebileceği aktarıldı.

Brighton & Hove Albion, daha önce Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personele gelecek maçlarda kullanılmak üzere 1000 bilet bağışlayacağını açıklamıştı.

  1. 19.04.2020
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