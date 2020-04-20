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20 Nisan 2020, Pazartesi
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askerlik görevine başladı!

Heung-min Son askerlik görevine başladı!

ekiplerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu , 3 haftalık askerlik görevi için ülkesinin Jeju adasındaki birliğine katıldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada takımlarından Tottenham'ın yıldız futbolcusu , ülkesine döndü ve askerlik eğitimini almayı seçti. 27 yaşındaki futbolcu, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesi Güney Kore'deki birliğine katıldı. Koruyucu yüz maskesi takan başarılı futbolcu, Jeju adasının güneyindeki kampta üniformalı askerler tarafından karşılandı.
Heung-min Son, askerlik eğitimlerinde göz yaşartıcı gaz ile mücadele edecek, yaklaşık 30 kilometrelik arazi yürüyüşlerine çıkacak ve gerçek yangın tatbikatlarına katılacak.

  1. 20.04.2020
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