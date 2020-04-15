Tottenham Hotspur corona virüsü için önlemlerini artırdı!
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham Hotspur stadında yeni tip corona virüsü ile (Covid-19) mücadele kapsamında test yapılmaya başlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham Hotspur Stadı'nın otoparkının corona virüsü testi için North Middlesex Hastanesi'nin kullanımına sunulduğu belirtildi.
Statta günlük 70 civarında corona virüsü testi yapılacağı ve Tottenham'ın test için stat kapılarını açan ilk Premier Lig ekibi olduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, "Salgın ilk başladığında stadın corona virüsü mücadele için kullanılabileceğini yetkilere bildirmiştik. Bunun şimdi gerçekleşmesinden dolayı memnunuz." ifadelerini kullandı.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 18:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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