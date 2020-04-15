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15 Nisan 2020, Çarşamba
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corona virüsü için önlemlerini artırdı!

Tottenham Hotspur corona virüsü için önlemlerini artırdı!

İngiltere 'in köklü kulüplerinden stadında yeni tip corona virüsü ile (Covid-19) mücadele kapsamında test yapılmaya başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Stadı'nın otoparkının corona virüsü testi için North Middlesex Hastanesi'nin kullanımına sunulduğu belirtildi.

Statta günlük 70 civarında corona virüsü testi yapılacağı ve Tottenham'ın test için stat kapılarını açan ilk ekibi olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, "Salgın ilk başladığında stadın corona virüsü mücadele için kullanılabileceğini yetkilere bildirmiştik. Bunun şimdi gerçekleşmesinden dolayı memnunuz." ifadelerini kullandı.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 18:06
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