Mourinho: Futbol hayatın bir parçası - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Mourinho: Futbol hayatın bir parçası

Mourinho: hayatın bir parçası

Mourinho: Futbol hayatın bir parçası

Tottenham'ın , koronavirüs sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tottenham'ın , koronavirüs sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Portekizli teknik adam, "Eğer sezonun kalan 9 maçını oynarsak hepimiz için iyi olacak. için, için iyi olacak. Futbol bu hayatın sadece bir parçası. Sabırlı olmak zorundayız, bu hepimizin içinde olduğu bir savaş." diye konuştu.
  1. 2.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mourinho: Futbol hayatın bir parçası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA