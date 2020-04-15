Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Asamoah'tan dev yardım! Corona virüsü...
Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmayı planladığı Kwadwo Asamoah'tan dev yardım... Gana'lı yıldız, corona virüsü (koronavirüsü) ile savaşan ülkesinin yanında durarak büyük bir centilmenlik örneği sergiledi... Gana basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, Komfo Anokye Eğitim Hastanesi'ne corona virüsü ile mücadele kapsamında bağışta bulundu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Şu anda İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atması beklenilen Kwadwo Asamoah, ülkesini sevince boğan bir harekette bulundu.
Gana medyasında yer alan bilgilere göre 31 yaşındaki yıldız, Batı Afrika'nın 2. büyük hastanesi olan Komfo Anokye Eğitim Hastanesi'ne 20.000 dolar bağışta bulunarak arkadaşlarına bu konuda öncü oldu.
PARA CORONA VİRÜSÜ FONUNA GİDECEK
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre bu para, corona virüsü ile mücadele kapsamında hükumet tarafından 'corona virüsü fonuna' gidecek.
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Öte yandan bu para ile doktorlara koruyucu ekipmanlar alınacağı, maddi durumu yetersiz olanlara dağıtılacağı, yaşlı ve evsizlere yiyecek alınacağı belirtildi.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 14:05
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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Asamoah'tan dev yardım! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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