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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer gözdesinden dev yardım! Corona virüsü...

'nin transfer gözdesi 'tan dev yardım! Corona virüsü...

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Asamoah'tan dev yardım! Corona virüsü...

'nin sezon sonunda kadrosuna katmayı planladığı Kwadwo 'tan dev yardım... 'lı yıldız, corona virüsü (koronavirüsü) ile savaşan ülkesinin yanında durarak büyük bir centilmenlik örneği sergiledi... Gana basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, 'ne corona virüsü ile mücadele kapsamında bağışta bulundu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Şu anda İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından 'ye imza atması beklenilen Kwadwo , ülkesini sevince boğan bir harekette bulundu.

medyasında yer alan bilgilere göre 31 yaşındaki yıldız, Batı Afrika'nın 2. büyük hastanesi olan 'ne 20.000 dolar bağışta bulunarak arkadaşlarına bu konuda öncü oldu.

PARA CORONA VİRÜSÜ FONUNA GİDECEK

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre bu para, corona virüsü ile mücadele kapsamında hükumet tarafından 'corona virüsü fonuna' gidecek.

SAĞLIK EKİPMANI, YAŞLILARA DESTEK, YİYECEK...

Öte yandan bu para ile doktorlara koruyucu ekipmanlar alınacağı, maddi durumu yetersiz olanlara dağıtılacağı, yaşlı ve evsizlere yiyecek alınacağı belirtildi.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 14:05
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