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15 Nisan 2020, Çarşamba
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'de karar zamanı! ...

Fenerbahçe'de karar zamanı! Alper Potuk...

ekiplerinden 'de forma giyen gösterdiği performansla taraftarlar gözünde istenmeyen adam durumuna düşmüştü. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu olmuşken, yönetim kararı yeni gelecek hocaya bıraktı.

Yeni sezonda takımdan ayrılacağı konuşulan için yeni bir umut doğdu. döneminde 'la bir görüşme gerçekleştiren ve anlaşma sağlayamayan deneyimli futbolcu takımında kalmıştı. 2013 yılından beri forması giyen 29 yaşındaki futbolcu performansında yaşadığı büyük düşüş sebebiyle teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Takımdaki geleceği merak edilen Alper Potuk yeniden kendini göstermeyi amaçlıyor.

YENİ HOCA UMUDU!
Fenerbahçe yönetimi 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk için son kararı yeni gelecek hocaya bıraktı. Sarı-lacivertlilerde döneminin sona ermesinin ardından arayışları başlamıştı ancak corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmesinden sonra sarı-lacivertliler temkinli ilerleme kararı aldı. Yeni teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmayların listesinde birçok hoca adayı bulunurken, temaslar devam ediyor.

Yeni gelecek hocanın açıklanmasının ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Alper Potuk'un göze girebilmek adına sıkı çalışıp takımda kalmayı amaçladığı öğrenildi.

  1. 15.04.2020
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