Fenerbahçe'de karar zamanı! Alper Potuk...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Alper Potuk gösterdiği performansla taraftarlar gözünde istenmeyen adam durumuna düşmüştü. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu olmuşken, yönetim kararı yeni gelecek hocaya bıraktı.
Yeni sezonda takımdan ayrılacağı konuşulan Alper Potuk için yeni bir umut doğdu. Transfer döneminde Çaykur Rizespor'la bir görüşme gerçekleştiren ve anlaşma sağlayamayan deneyimli futbolcu takımında kalmıştı. 2013 yılından beri Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki futbolcu performansında yaşadığı büyük düşüş sebebiyle teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Takımdaki geleceği merak edilen Alper Potuk yeniden kendini göstermeyi amaçlıyor.
YENİ HOCA UMUDU!
Fenerbahçe yönetimi 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk için son kararı yeni gelecek hocaya bıraktı. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları başlamıştı ancak corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmesinden sonra sarı-lacivertliler temkinli ilerleme kararı aldı. Yeni teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmayların listesinde birçok hoca adayı bulunurken, temaslar devam ediyor.
Yeni gelecek hocanın açıklanmasının ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Alper Potuk'un göze girebilmek adına sıkı çalışıp takımda kalmayı amaçladığı öğrenildi.
- 15.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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