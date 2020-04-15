Para konuşmadı! Fenerbahçe'ye geliyor...
Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor... Bir yandan teknik direktör arayışını sürdüren sarı lacivertli kulüp, diğer yandan da transferler için kollarını sıvarken, sürpriz bir atak yaptı. Buna göre Kanarya, altyapı koordinatörünü buldu ve iş imzaya kaldı! İddiaya göre son olarak Ankaragücü'nün çalıştıran Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'nin yeni altyapı koordinatörü olacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe, 2020-21 sezonu için çıtayı yükseltiyor... Önceliğini A Takım teknik direktörü, teknik heyeti ve transferlere veren Kanarya'da ilk imza altyapı koordinatörlüğü için geliyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren altyapı koordinatörü Ankaragücü'nde de görev alan Mustafa Kaplan olacak.
PARA KONUŞMADI!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mustafa Kaplan ile görüşmeler devam ederken, sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Kaplan'ın izleme komitesinde de yer alacağı belirtilirken, Fenerbahçe yönetimiyle para dahi konuşmadığı, tek şartının kendi ekibiyle beraber görev yapmak olduğu ifade edildi.
MUSTAFA KAPLAN KİMDİR?
2 Eylül 1967'de Kırşehir'de dünyaya gelen Mustafa Kaplan, antrenörlük kariyerine Gençlerbirliği'nde başladı. Daha sonra sırasıyla, Ankaragücü, Hacettepe, Giresunspor maceraları yaşayan tecrübeli teknik direktör, son olarak yeniden Ankaragücü'ne döndü.
"FENERBAHÇE'DEN MUTLULUK DUYARIM"
Öte yandan Kaplan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, , "Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk, düşüncelerimi belirttim. Altyapı sorumluluğu ve A takımla koordinasyonu sağlama görevi verileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'de çalışmaktan mutluluk duyarım. Hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna altyapılardan oyuncu yetiştireceğime inanıyorum" demişti.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 15:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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