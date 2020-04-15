Para konuşmadı! Fenerbahçe'ye geliyor...

Fenerbahçe, 2020-21 sezonu için çıtayı yükseltiyor... Önceliğini A Takım teknik direktörü, teknik heyeti ve transferlere veren Kanarya'da ilk imza altyapı koordinatörlüğü için geliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren altyapı koordinatörü Ankaragücü'nde de görev alan Mustafa Kaplan olacak.

PARA KONUŞMADI!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mustafa Kaplan ile görüşmeler devam ederken, sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Kaplan'ın izleme komitesinde de yer alacağı belirtilirken, Fenerbahçe yönetimiyle para dahi konuşmadığı, tek şartının kendi ekibiyle beraber görev yapmak olduğu ifade edildi.

MUSTAFA KAPLAN KİMDİR?

2 Eylül 1967'de Kırşehir'de dünyaya gelen Mustafa Kaplan, antrenörlük kariyerine Gençlerbirliği'nde başladı. Daha sonra sırasıyla, Ankaragücü, Hacettepe, Giresunspor maceraları yaşayan tecrübeli teknik direktör, son olarak yeniden Ankaragücü'ne döndü.

"FENERBAHÇE'DEN MUTLULUK DUYARIM"

Öte yandan Kaplan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, , "Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk, düşüncelerimi belirttim. Altyapı sorumluluğu ve A takımla koordinasyonu sağlama görevi verileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'de çalışmaktan mutluluk duyarım. Hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna altyapılardan oyuncu yetiştireceğime inanıyorum" demişti.