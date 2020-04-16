Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Ara transfer döneminde sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç tarafından bizzat transfer edilen Simon Falette, istediği performansı sergileyemeyerek gözden düşmüştü. Alman basını, konu ile ilgili yaptığı haberde oyuncunun geleceğine ilişkin önemli bilgilere yer verdi. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılık gerçekleşiyor... Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Simon Falette ile yolları ayırma planları yapıyor.
Alman basınında çıkan habere göre, sezon başında Frankfurt'taki hayal kırıklığı performansının ardından yeni bir başlangıç yapmak isteyen Simon Falette, Fenerbahçe saflarına katılmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, daha fazla maça çıkma ümidiyle sarı lacivertlilere katılsa da, kısa süre içinde bu isteğini yok etti.
Fenerbahçe'de üç maça çıkan Falette, sahada sadece 1 kez 90 dakika kalabildi. Frankfurt'tan kiralanan futbolcu, sezonun sona ermesinin ardından takımına geri katılacak.
FRANKFURT ONU İSTEMİYOR
Öte yandan Alman temsilcisi de Falette'yi kadrosunda düşünmüyor. Oyuncunun transferi için onay verilecek ve ayrılık için kapılar ardına kadar açılacak.
- 16.04.2020
- Güncelleme: 16.04.2020 13:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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