Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık... | Simon Falette gidiyor mu? Simon Falette kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Almanlar duyurdu! 'de ayrılık...

Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık...

'de son dakika gelişmesi... Ara transfer döneminde sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç tarafından bizzat transfer edilen , istediği performansı sergileyemeyerek gözden düşmüştü. Alman basını, konu ile ilgili yaptığı haberde oyuncunun geleceğine ilişkin önemli bilgilere yer verdi. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de sezon sonunda ayrılık gerçekleşiyor... Sarı lacivertliler, ara sezonunda kadrosuna dahil ettiği ile yolları ayırma planları yapıyor.

Alman basınında çıkan habere göre, sezon başında Frankfurt'taki hayal kırıklığı performansının ardından yeni bir başlangıç yapmak isteyen Simon Falette, Fenerbahçe saflarına katılmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, daha fazla maça çıkma ümidiyle sarı lacivertlilere katılsa da, kısa süre içinde bu isteğini yok etti.

Fenerbahçe'de üç maça çıkan Falette, sahada sadece 1 kez 90 dakika kalabildi. Frankfurt'tan kiralanan futbolcu, sezonun sona ermesinin ardından takımına geri katılacak.

FRANKFURT ONU İSTEMİYOR

Öte yandan Alman temsilcisi de Falette'yi kadrosunda düşünmüyor. Oyuncunun transferi için onay verilecek ve ayrılık için kapılar ardına kadar açılacak.

  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 13:23
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