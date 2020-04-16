Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık...

Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılık gerçekleşiyor... Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Simon Falette ile yolları ayırma planları yapıyor.

Alman basınında çıkan habere göre, sezon başında Frankfurt'taki hayal kırıklığı performansının ardından yeni bir başlangıç yapmak isteyen Simon Falette, Fenerbahçe saflarına katılmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, daha fazla maça çıkma ümidiyle sarı lacivertlilere katılsa da, kısa süre içinde bu isteğini yok etti.

Fenerbahçe'de üç maça çıkan Falette, sahada sadece 1 kez 90 dakika kalabildi. Frankfurt'tan kiralanan futbolcu, sezonun sona ermesinin ardından takımına geri katılacak.

FRANKFURT ONU İSTEMİYOR

Öte yandan Alman temsilcisi de Falette'yi kadrosunda düşünmüyor. Oyuncunun transferi için onay verilecek ve ayrılık için kapılar ardına kadar açılacak.