Fenerbahçe için Kurzawa gelişmesi! 5 yıllık sözleşme...

Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren yıldızlara kanca atan Fenerbahçe, transferde önceliğini sol bek pozisyonuna verirken, Paris Saint Germain'in yıldız ismi Kurzawa ile temasa geçmişti.

Fransız medyasından aktarılan bilgilere göre Barcelona, Juventus ve Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu belirtilen yıldız futbolcu için son olarak Liverpool'un da devreye girdiğini yazdı.

KURZAWA 'ARSENAL' DEDİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Lavyin Kurzawa, tercihini yaptı. Bir çok teklif olmasına karşın Arsenal'in transferde bir adım önce geçtiği, oyuncunun menajeriyle masaya oturduğu ve 5 yıllık sözleşmede mütabakata varıldığı belirtildi.

Kurzawa, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 23 müsabakada rol alırken 1 gol 2 asist yapmış ve 1485 dakika sahada kalmayı başarmıştı.