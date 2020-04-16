Fenerbahçe için Kurzawa gelişmesi! 5 yıllık sözleşme...
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi... Sezonun sona ermesinin ardından transferde bedelsiz isimlere yönelmeyi planlayan sarı lacivertliler, gündemine Paris Saint Germain'de forma giyen Kurzawa'yı almıştı. Aktarılan bilgilere göre Fransız basını, yıldız ismin Arsenal'e gideceğini ve 5 yıllık imza atacağını duyurdu. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren yıldızlara kanca atan Fenerbahçe, transferde önceliğini sol bek pozisyonuna verirken, Paris Saint Germain'in yıldız ismi Kurzawa ile temasa geçmişti.
Fransız medyasından aktarılan bilgilere göre Barcelona, Juventus ve Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu belirtilen yıldız futbolcu için son olarak Liverpool'un da devreye girdiğini yazdı.
KURZAWA 'ARSENAL' DEDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Lavyin Kurzawa, tercihini yaptı. Bir çok teklif olmasına karşın Arsenal'in transferde bir adım önce geçtiği, oyuncunun menajeriyle masaya oturduğu ve 5 yıllık sözleşmede mütabakata varıldığı belirtildi.
Kurzawa, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 23 müsabakada rol alırken 1 gol 2 asist yapmış ve 1485 dakika sahada kalmayı başarmıştı.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe için Kurzawa gelişmesi! 5 yıllık sözleşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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