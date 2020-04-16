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16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için Kurzawa gelişmesi! 5 yıllık sözleşme...

için gelişmesi! 5 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe için Kurzawa gelişmesi! 5 yıllık sözleşme...

'ye transferde kötü haber geldi... Sezonun sona ermesinin ardından transferde bedelsiz isimlere yönelmeyi planlayan sarı lacivertliler, gündemine Paris Saint Germain'de forma giyen 'yı almıştı. Aktarılan bilgilere göre Fransız basını, yıldız ismin Arsenal'e gideceğini ve 5 yıllık imza atacağını duyurdu. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren yıldızlara kanca atan , transferde önceliğini sol bek pozisyonuna verirken, Paris Saint Germain'in yıldız ismi ile temasa geçmişti.

Fransız medyasından aktarılan bilgilere göre Barcelona, Juventus ve Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu belirtilen yıldız futbolcu için son olarak Liverpool'un da devreye girdiğini yazdı.

KURZAWA 'ARSENAL' DEDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Lavyin Kurzawa, tercihini yaptı. Bir çok teklif olmasına karşın Arsenal'in transferde bir adım önce geçtiği, oyuncunun menajeriyle masaya oturduğu ve 5 yıllık sözleşmede mütabakata varıldığı belirtildi.

Kurzawa, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 23 müsabakada rol alırken 1 gol 2 asist yapmış ve 1485 dakika sahada kalmayı başarmıştı.

  1. 16.04.2020
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