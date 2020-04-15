Diego Reyes'ten F.Bahçe sözleri: En mutlu olduğum yer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Diego Reyes'ten F.Bahçe sözleri: En mutlu olduğum yer...

'ten F.Bahçe sözleri: En mutlu olduğum yer...

Diego Reyes'ten F.Bahçe sözleri: En mutlu olduğum yer...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Porto'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı sergileyemeyince yollarını ayırdığı , 'de geçirdiği günler hakkında flaş açıklamalar yaptı. Ülkesinin takımlarından Tigres'de forma giyen Meksikalı savunmacı, 'da çok eğlenceli günler yaşadığını ancak en mutlu olduğu yerin olduğunu söyledi.

Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de forma giyen eski Fenerbahçeli , kariyeri ve 'da geçirdiği günler hakkında konuşurken, 'nın süper starı 'ye de övgüler yağdırdı. İşte Reyes'in açıklamalarından satır başları:

"MESSI BAŞKA GEZEGENDEN"
Messi başka bir gezegenden geliyor. Yaptıkları çok etkileyici. Ona karşı oynadığımda çok etkilendim. Barcelona'da ve milli takımda ona karşı oynadığım için şanslıydım. Barcelona'da onları kendi sahalarında yenmek neredeyse imkansız, bunu yapmak için şansınız yok. Topu ayağına aldığında hepimizi dağıtabilir. Günün sonunda o Messi...

"EN YÜKSEK SEVİYEYE İSPANYA'DA ÇIKTIM"
Oynadığım tüm takımlardaki herkese teşekkürler. Profesyonel ve kişisel olarak herkesten çok şey öğrendim. İstanbul'da, San Sebastian'da eğlenceli günler geçirdim, çok güzel yerlerdi. Ancak en çok 'da mutluydum. Avrupa'daki en yüksek seviyeye orada çıktım.

"VERDİĞİM HİÇBİR KARARDAN PİŞMAN DEĞİLİM"
İnsanların ne dediğine çok önem vermiyorum. Kariyerim boyunca kararlarımı kendim verdim. Tabii ki başaramadığım şeyler var, bunlar nedeniyle üzgünüm. Benim için önemli olan arkadaşlarımla ve ailemle olmak. Genel olarak verdiğim hiçbir karardan pişman değilim.

"BARCELONA VEYA R.MADRID'DE OYNAMAK İSTERDİM"
Avrupa'da baskı çok büyük. Dünyanın en iyi ligi olan İspanya'da Barcelona ve gibi takımlara karşı oynadım. Fiziksel ve mental olarak çok iyi durumda olmalısınız yoksa gönderilirsiniz. Açıkcası onlardan birinde oynamak isterdim.

"GELDİĞİM NOKTAYI AİLEME BORÇLUYUM"
Ailemin doktoru beni futbola yönlendirdi. Benim enerjimi görmüştü ve bunu futbolda kullanabilecğeimi söylemişti. Büyüdükçe ailem de benim futbolcu olmamı istedi. Hayalim de zamanla futbolcu olmak oldu. Bugün geldiğim noktayı aileme borçluyum. Özellikle ailem beni her gün 4 saat yol giderek idmanlara taşıyordu.

  1. 15.04.2020
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