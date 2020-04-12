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12 Nisan 2020, Pazar
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için Wilmots iddiası!

Fenerbahçe için Wilmots iddiası!

Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli teknik direktöre teklif yaptığı ileri sürüldü. 51 yaşındaki Wilmots en son ’ı çalıştırdı

arayan 'de gündeme gelen son isim Marc Wilmots. Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan 'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak 'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor.

EN GOLCÜ FUTBOLCU

Futbolculuğu döneminde (1987- 2003) ünlü bir isim olan, Standard Liege, ve Bordeaux formaları giyen Wilmots, 4 'nda oynadı. Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu unvanına sahip olan Wilmots, 7 senelik Belçika Teknik Direktörlüğü dışında Fildişi Sahili'nde kısa süreli görev aldı. Birçok isimle temas kuran Fenerbahçe'de Wilmots'un da bir alternatif olduğu belirtiliyor.

  1. 12.4.2020
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