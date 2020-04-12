Fenerbahçe için Wilmots iddiası!
Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli teknik direktöre teklif yaptığı ileri sürüldü. 51 yaşındaki Wilmots en son İran’ı çalıştırdı
Teknik direktör arayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marc Wilmots. Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak İran Milli Takımı'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor.
EN GOLCÜ FUTBOLCU
Futbolculuğu döneminde (1987- 2003) ünlü bir isim olan, Standard Liege, Schalke ve Bordeaux formaları giyen Wilmots, 4 Dünya Kupası'nda oynadı. Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu unvanına sahip olan Wilmots, 7 senelik Belçika Teknik Direktörlüğü dışında Fildişi Sahili'nde kısa süreli görev aldı. Birçok isimle temas kuran Fenerbahçe'de Wilmots'un da bir alternatif olduğu belirtiliyor.
- 12.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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