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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Flaş paylaşımlar! Semih Şentürk Fenerbahçe'ye...

Flaş paylaşımlar! 'ye...

Flaş paylaşımlar! Semih Şentürk Fenerbahçe'ye...

Uzun yıllar forması giyen ve attığı gollerle taraftarın unutumadığı isimler arasına giren 'ten sarı-lacivertlileri heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Fenerbahçeli eski futbolcu hesabından yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe eşofmanı giydiği fotoğrafları paylaştı ve ' hazırlık' notunu düştü.

Bir dönem 'de oynayan ve 'Nöbetçi golcü' lakabını alan 'ten taraftarı heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Eski futbolcu hesabı üzerinden antrenman görüntülerini yayınladı.

GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Paylaşımda Nöbetçi golcü lakaplı Semih Şentürk'ün üzerinde Fenerbahçe ürünleri ve sarı lacivert kalp işaretleriyle birlikte hazırlık yazması akıllarda soru işaretleri bıraktı.

"KULÜPTE GÖREV ALMA İHTİMALİ VAR"
Yeni sezona yeni yapılanmayla girecek olan Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ün bu paylaşımı sarı lacivertli kulüpte görev alabileceği ihtimalini doğurdu.

10 sezon Fenerbahçe'de oynayan Semih Şentürk lig, kupa ve süper kupa olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadı.

  1. 11.04.2020
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