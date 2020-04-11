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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Yazdılar! 'ın kararı...

Yazdılar! Laurent Blanc'ın Fenerbahçe kararı...

'de son dakika gelişmesi... Ersun Yanal'dan boşalan koltuğu tecrübeli bir isme bırakmak isteyen ve gelecek sezon için şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, gündemine dünyaca ünlü Fransız teknik adam 'ı almıştı... ESPN'in aktardığı bilgilere göre 54 yaşındaki teknik adam sarı lacivertliler için kararını verdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin teknik direktörlük adayları arasında yer alan Fransız futbol adamı , sarı lacivertli takıma dair son kararını verdi.

ESPN'in okuyucularına duyuruduğu haberde, sarı lacivertli kurmayların dünyaca ünlü teknik adamı Fenerbahçe'nin başına getirmek için yoğun uğraşlar verdiği ancak bu operasyonun başarılı olamadığı yazıldı.

TÜRKİYE LİGİ'Nİ İSTEMİYOR

Blanc için yoğun mesai harcayan Fenerbahçeli yetkililerin çabasının sonuçsuz olmasının nedeninin de bizzat Blanc'ın kendisi olduğu kaydedildi. Tecrübeli , kariyerinin ilerisi için Türkiye Süper Ligi'ni düşünmüyor.

PSG'DEN AYRILIKTAN SONRA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde 2016 yılında Paris Saint Germain ile yollarını ayırmasının ardından Avrupa'nın üst düzey takımlarını çalıştırma hedefinden uzaklaşmak istemeyen Blanc'ın, istediği teklifi henüz alamadığı kaydedildi.

2 yıl Fransa Milli Takımı'nı da çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, Bordeaux ve PSG'de de görev yapmıştı.

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  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 17:39
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