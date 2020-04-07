İtalyan basınına konuşan tecrübeli yönetici, "Şu an herkes için insan sağlığı daha önemli. THY Avrupa Ligi ile ilgili bir plan yapmak imkansız. Mayıs ayında yapacağımız toplantıda daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. Oynamaya başlamadan önce ekonomik olarak da hazır bir durumda oluruz" dedi.