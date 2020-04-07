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07 Nisan 2020, Salı
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''Plan yapmak imkansız''

''Plan yapmak imkansız''

Beko'nun başarılı genel menajeri Maurizio Gherardini, Euroleague'nin geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

İtalyan basınına konuşan tecrübeli yönetici, "Şu an herkes için insan sağlığı daha önemli. Avrupa Ligi ile ilgili bir plan yapmak imkansız. Mayıs ayında yapacağımız toplantıda daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. Oynamaya başlamadan önce ekonomik olarak da hazır bir durumda oluruz" dedi.

  1. 7.4.2020
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