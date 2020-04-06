TFF'den Fenerbahçe camiasına başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Radomir Antic'in vefatı nedeniyle Fenerbahçe camiasına başsağlığı diledi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, ülkesi Sırbistan'ın milli takımında da görev yapan efsane teknik direktör Radomir Antic'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Antic ailesi, Fenerbahçe camiası ve Avrupa futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan 71 yaşındaki Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.
- 06.04.2020
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