Max Kruse'den yeni teknik direktör sorusuna flaş yanıt!

Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse, karantina günlerinde sosyal medyadan önemli mesajlar vermeye devam ediyor. Alman basınının büyük ilgi gösterdiği sarı-lacivertli futbolcu, Bremenli yarış muhabiri Ediie Mielke'nin İnstagram canlı yayınına katıldı.

"HER GÜN YENİ BİR İSİM YAZILIYOR"

Kruse, isimleri Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut ve Christoph Daum hakkındaki soruya, "Şu anda takım kaptanımız ve yardımcı antrenörler tarafından çalıştırılıyoruz. İsimler konusunda Türk spor basını çok güvenilir değil. Her gün yeni bir isim yazılıyor" şeklinde cevap verdi.

"CORONA VİRÜSÜ ENGEL OLDU!"

Öte yandan, Max Kruse Racing team adlı bir yarış takımının sahibi olan Kruse, "İstanbul'daki yarış pistine gittin mi hiç?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Hayır henüz değil. İstanbul Park'ta takım halinde emniyetli sürüş kursu gibi şeyler yapmak istemiştik. Ancak; takımın durumu ve corona virüsü buna engel oldu."