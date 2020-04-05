Max Kruse canlı yayında açıkladı! Sağlık durumu...
Son dakika haberine göre; Corona virüsü salgını nedeniyle kendini karantinaya alan Fenerbahçeli yıldız Max Kruse, ülkesi Almanya'da bulunan bir yardım kuruluşuna destek amacıyla katıldığı Instagram canlı yayınında sağlık durumunu açıkladı.
Fenerbahçe'de corona virüsüne yakalandığı iddia edilen ancak yapılan son testleri negatif çıkan Max Kruse, ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Alman sunucu Janin Ullmann ile Instagram üzerinden bir söyleşi gerçekleştiren Kruse, karantinada geçirdiği günlere ve sağlık durumuna değindi.
Türkiye'de durumun Almanya'dan daha iyi olduğunu söyleyen 32 yaşındaki yıldız, "İyiyim çünkü bu yüzden spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum" diyen Kruse, "Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
- 05.04.2020
- Güncelleme: 05.04.2020 11:02
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Max Kruse canlı yayında açıkladı! Sağlık durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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