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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse canlı yayında açıkladı! Sağlık durumu...

canlı yayında açıkladı! Sağlık durumu...

Max Kruse canlı yayında açıkladı! Sağlık durumu...

Son dakika haberine göre; salgını nedeniyle kendini karantinaya alan Fenerbahçeli yıldız , ülkesi 'da bulunan bir yardım kuruluşuna destek amacıyla katıldığı canlı yayınında sağlık durumunu açıkladı.

'de corona virüsüne yakalandığı iddia edilen ancak yapılan son testleri negatif çıkan , ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Alman sunucu ile üzerinden bir söyleşi gerçekleştiren Kruse, karantinada geçirdiği günlere ve sağlık durumuna değindi.

'de durumun 'dan daha iyi olduğunu söyleyen 32 yaşındaki yıldız, "İyiyim çünkü bu yüzden spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum" diyen Kruse, "Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

  1. 05.04.2020
  2. Güncelleme: 05.04.2020 11:02
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