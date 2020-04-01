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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Kruse’den sert tepki

Hastanede yattığı iddialarına önceki gün cevap veren , dedikoduyu ortaya atanlara gösterdi.

Hastanede yattığı iddialarına önceki gün cevap veren , dedikoduyu ortaya atanlara gösterdi. Alman oyuncunun bu haberlerin devam etmesi halinde hukuki yollara başvuracağı ifade edildi.
  1. 1.4.2020
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