Alex de Souza kayıtsız kaldı! Aykut Kocaman...
Fenerbahçe'ye futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet eden Aykut Kocaman 54. yaşına girdi. Sarı-lacivertli takımla tarihi başarılara imza atan deneyimli teknik adamın doğum gününü spor camiasından birçok isim kutladı. Ancak sosyal medyada oldukça etkin kullanan Fenerbahçe'nin bir diğer efsanesi Alex de Souza, Kocaman'ın doğum gününe kayıtsız kaldı.
Aykut Kocaman'ın 54. yaş gününü daha önce birlikte çalıştığı oyuncuları, arkadaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden kutladı.
Kocaman'ın doğum gününü kutlayan isimlerinden biri de Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cristian Baroni oldu. Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Aykut Kocaman ile birlike Türkiye kupası fotoğrafını koyarak mesajını iletti.
Baroni: "Doğum gününüz kutlu olsun, Ailenizle birlikte nice mutlu yıllara" ifadelerini kullandı.
2013 yılında Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetiminde Uefa Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez yarı final oynarken kadroda brezilyalı yıldız da vardı. 2009/2010 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen brezilyalı yıldız 2014/2015 sezonu sonunda sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.
ALEX KAYITSIZ KALDI
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex De Souza ise Aykut Kocaman'ın doğum gününe kayıtsız kaldı.
Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Kocaman ile ilgili paylaşım yapmaması dikkat çekti.
KOCAMAN İLE SORUNLAR YAŞAMIŞTI
8 sezon Fenerbahçe'de oynayan Alex dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından Ekim 2012'de sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.
- 05.04.2020
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