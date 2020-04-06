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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Tuncay Şanlı göreve hazır

göreve hazır

Tuncay Şanlı göreve hazır

'de yeni oluşturulacak teknik heyet için adı geçen isimlerden , göreve hazır olduğunu söyledi.

Eski yıldız, "Bir grubumuz var eski yerli ve yabancı oyunculardan oluşan. için neler yapabiliriz diye her zaman konuşuyoruz. Çağrıldığımız zaman ben ve benim gibi takımda emek vermiş oyuncular her zaman hazırız. Fenerbahçe kültüründe oraya hizmet etmek varsa sonuna kadar biz hazırızdır" diye konuştu.

  1. 6.4.2020
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