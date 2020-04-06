Tuncay Şanlı göreve hazır
Fenerbahçe'de yeni oluşturulacak teknik heyet için adı geçen isimlerden Tuncay Şanlı, göreve hazır olduğunu söyledi.
Eski yıldız, "Bir Whatsapp grubumuz var eski yerli ve yabancı oyunculardan oluşan. Fenerbahçe için neler yapabiliriz diye her zaman konuşuyoruz. Çağrıldığımız zaman ben ve benim gibi takımda emek vermiş oyuncular her zaman hazırız. Fenerbahçe kültüründe oraya hizmet etmek varsa sonuna kadar biz hazırızdır" diye konuştu.
- 6.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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