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05 Nisan 2020, Pazar
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'nin gündemindeydi! Willian'dan sözleri

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Willian'dan transfer sözleri

ekiplerinden forması giyen sağ kanat oyuncusu Willian, geleceği hakkında FOX Sports'a açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncunun son durumunu ekiplerinden de yakından takip ediyor.

'de hoca arayışının yanı sıra gelecek sezona yönelik planlaması devam ediyor. 'nın kurallarını esnetmesi sarı-lacivertlilere derin bir nefes aldırdı. Özellikle kadroda yapılacak revizyonda daha üst düzey ve kaliteli oyuncuların da listeye eklenmesi bekleniyor. Buna göre sarı-lacivertli yönetim arayışlarına ve ön temaslarına başladı. Fenerbahçeli kurmaylar ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Willian'ı gündemine aldı.

"SÖZLEŞMEM BİTİYOR"
Willian, "Herkes sözleşmemin birkaç ay içinde sona ereceğini ve yenilenmenin zor olduğunu biliyor. Chelsea bana 2 yıl yenileme teklifinde bulundu ama bu çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE
Fenerbahçe, Willian'ı gündemine alırken, Brezilyalı yıldızla ve Tottenham'ın da ilgilendiği ortaya çıktı.

Bu sezon ingiliz ekibi ile 37 maçta sahaya çıkan sağ kanat oyuncusu 7 gol ve 6 asist ile oynadı.


  1. 05.04.2020
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