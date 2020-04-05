Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Willian'dan transfer sözleri

Fenerbahçe'de hoca arayışının yanı sıra gelecek sezona yönelik transfer planlaması devam ediyor. UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını esnetmesi sarı-lacivertlilere derin bir nefes aldırdı. Özellikle kadroda yapılacak revizyonda daha üst düzey ve kaliteli oyuncuların da listeye eklenmesi bekleniyor. Buna göre sarı-lacivertli yönetim arayışlarına ve ön temaslarına başladı. Fenerbahçeli kurmaylar Chelsea ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Willian'ı gündemine aldı.

"SÖZLEŞMEM BİTİYOR"

Willian, "Herkes sözleşmemin birkaç ay içinde sona ereceğini ve yenilenmenin zor olduğunu biliyor. Chelsea bana 2 yıl yenileme teklifinde bulundu ama bu çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE

Fenerbahçe, Willian'ı gündemine alırken, Brezilyalı yıldızla Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği ortaya çıktı.

Bu sezon ingiliz ekibi ile 37 maçta sahaya çıkan sağ kanat oyuncusu 7 gol ve 6 asist ile oynadı.



