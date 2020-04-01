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01 Nisan 2020, Çarşamba
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' kalbimin kulübü’

'Fenerbahçe kalbimin kulübü’

Fener’in eski yıldızı , “Hayatımın en güzel günleriydi. benim için her şey” dedi.

İki farklı dönemde 6 sezon F.Bahçe forması giyen , beIN Sports'a konuştu. uzak kalmanın zor olduğunu kaydeden Sow, "'de çok güzel günler yaşadım. O yıllar özlemle andığım yıllar. Güzel, farklı duygular yaşadım. Çok keyif aldığım anlar oldu. Fenerbahçe'de kupalar kazandım. Kupası, Türkiye şampiyonluğu, Avrupa'da yarı final... Fenerbahçe kalbimin kulübü, kalbimdeki bu yeri hiç değişmeyecek. Fenerbahçe benim için her şey."

'EN İYİSİ G.SARAY'A ATTIĞIM GOLDÜ'
Sarı-lacivertli formayla attığı en güzel golü de söyleyen Sow, "G.Saray'a attığım gol en iyisi. Birçok insan Manchester'a attığım golü söylüyor ama 'a attığım gol çok özeldi. Benim için muhteşemdi. O golü izlemeden duramıyorum" dedi.
  1. 1.4.2020
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