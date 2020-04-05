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Fenerbahçe'de sözleşmesi feshediliyor! Ali Koç'un transferi...

Fenerabahçe'de son dakika transfer gelişmesi... 2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen sarı lacivertliler, yeni teknik direktörü ve teknik ekibiyle sezon sonunda özlenen şampiyonluğa ulaşmak isterken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek isimleri hemen hemen belirledi. Öte yandan, kısa süre içinde yaprak dökümü başlayacak Kanarya'da sürpriz de bir karara imza atılacak. Buna göre yönetimin kendi elleriyle transfer ettiği o isimle yollar ayrılacak! İşte detaylar...

5 Nisan 2020 Pazar 15:03 Güncelleme: 05.04.2020 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





