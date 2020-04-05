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Fenerbahçe'de sözleşmesi feshediliyor! Ali Koç'un transferi...
Fenerbahçe'de sözleşmesi feshediliyor! Ali Koç'un transferi...
Fenerabahçe'de son dakika transfer gelişmesi... 2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen sarı lacivertliler, yeni teknik direktörü ve teknik ekibiyle sezon sonunda özlenen şampiyonluğa ulaşmak isterken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek isimleri hemen hemen belirledi. Öte yandan, kısa süre içinde yaprak dökümü başlayacak Kanarya'da sürpriz de bir karara imza atılacak. Buna göre yönetimin kendi elleriyle transfer ettiği o isimle yollar ayrılacak! İşte detaylar...
5 Nisan 2020 Pazar 15:03
Güncelleme: 05.04.2020 15:34
Sezona Ersun Yanal ile başlayan ve başarılı bir istatistik yakalayan Fenerbahçe, haftalar ilerledikçe zirvedeki yerini kaybetmiş ve form düşüklüğü yaşamıştı.
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Takım içerisindeki uyuşmazlılar sonrası alınan kötü sonuçlar, beraberinde ayrılığı getirirken, teknik direktör Ersun Yanal, sarı lacivertli yönetimle yaptığı istişare sonucu yola devam etmeme kararı almıştı.
Yanal'ın ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak teknik heyette bulunan Zeki Murat Göle getirilirken, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Göle'nin yardımcılığını üstlenmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından 2019-20 sezonunu bitirmek ve gelecek sezondan itibaren daha güçlü bir kadro ile 4. yıldıza ulaşmak isteyen Kanarya'da, ayrılacak isimler neredeyse netleşti.
İLK YOLCU MURİÇ
Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bedelle transfer edilen Kosovalı golcü, attığı gollerle büyük sükse yakalamış ve adını Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine yazdırmayı başarmıştı.