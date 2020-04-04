Berke Özer: Kale için hazırım

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan genç eldiven, "Westerlo'da oynama alışkanlığı kazandım. Fenerbahçe seviyesinde bir takımda birinci kaleci olmaya hazırım. Fenerbahçe'nin yeni Volkan Demirel'i olmak istiyorum" dedi.

MUSLERA AYRI!

Avrupa'da Barcelona'da oynamak istediğini kaydeden Berke, beğendiği kalecileri ise şöyle sıraladı: "Muslera'yı ayrı bir tarafa koyuyorum, çok iyi bir kaleci ama onun dışında Mert Günok, Uğurcan, Altay gibi çok önemli bir Türk kaleci jenerasyonu yakaladık. Ter Stegen'i çok beğeniyorum. Çok iyi bir kaleci