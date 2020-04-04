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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Berke Özer: Kale için hazırım

: Kale için hazırım

Berke Özer: Kale için hazırım

Tecrübe kazanması için 'ya kiralanan , kalesi için hazır olduğunu söyledi.

Spor'a açıklamalarda bulunan genç eldiven, "'da oynama alışkanlığı kazandım. seviyesinde bir takımda birinci kaleci olmaya hazırım. Fenerbahçe'nin yeni 'i olmak istiyorum" dedi.

MUSLERA AYRI!
Avrupa'da Barcelona'da oynamak istediğini kaydeden Berke, beğendiği kalecileri ise şöyle sıraladı: "Muslera'yı ayrı bir tarafa koyuyorum, çok iyi bir kaleci ama onun dışında Mert Günok, Uğurcan, Altay gibi çok önemli bir Türk kaleci jenerasyonu yakaladık. Ter Stegen'i çok beğeniyorum. Çok iyi bir kaleci

  1. 4.4.2020
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