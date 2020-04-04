Berke Özer: Kale için hazırım
Tecrübe kazanması için Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, Fenerbahçe kalesi için hazır olduğunu söyledi.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan genç eldiven, "Westerlo'da oynama alışkanlığı kazandım. Fenerbahçe seviyesinde bir takımda birinci kaleci olmaya hazırım. Fenerbahçe'nin yeni Volkan Demirel'i olmak istiyorum" dedi.
MUSLERA AYRI!
Avrupa'da Barcelona'da oynamak istediğini kaydeden Berke, beğendiği kalecileri ise şöyle sıraladı: "Muslera'yı ayrı bir tarafa koyuyorum, çok iyi bir kaleci ama onun dışında Mert Günok, Uğurcan, Altay gibi çok önemli bir Türk kaleci jenerasyonu yakaladık. Ter Stegen'i çok beğeniyorum. Çok iyi bir kaleci
- 4.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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