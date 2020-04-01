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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Yabancıların kafası rahat

Yabancıların kafası rahat

'nin yabancıları, virüs tehlikesinin yaşandığı günlerde evlerinden çıkmıyor.

'nin yabancıları, virüs tehlikesinin yaşandığı günlerde evlerinden çıkmıyor. Aileleri de yanlarında olan yabancıların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Sarı- lacivertli yetkililer de sürekli yabancılarla iletişim kuruyor.
  1. 1.4.2020
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