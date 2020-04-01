Derby’nin Ferdi aşkı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Derby’nin Ferdi aşkı

Derby’nin aşkı

Derby’nin Ferdi aşkı

ekibi, 13 milyon pound’u gözden çıkardı.

Sezon başından bu yana 'nin gündeminde olan Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı. 'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı ekibinin Ferdi için gelecek sezon öncesi tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. Derby 'nin 21 yaşındaki futbolcu için 13 milyon pound'u göster çıkardığı ileri sürüldü.
  1. 1.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derby’nin Ferdi aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN