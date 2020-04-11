İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin Pedro transferinde Roma rakip  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'ye transferde dev rakip

İtalyanlar duyurdu! 'nin transferinde rakip

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin Pedro transferinde Roma rakip

'de son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige ara verilmesinin ardından transfer görüşmelerinde vites arttıran sarı lacivertliler, gündemine sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek 'yu almıştı. İtalyan kaynaklarca verilen haberde sarı lacivertlilere 'nın rakip olduğu yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde vites arttırdı! Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Avrupa'nın major liglerine ara verilmesinin ardından sarı lacivertliler boş durmadı ve gelecek sezonun kadro planlaması için transferde düğmeye bastı.

Buna göre önceliğini sol bek pozisyonu için kullanacak Kanarya, sezon sonunda Inter'deki sözleşmesi sona erecek Kwadwo Asamoah için menajeriyle temasa geçti. Sarı lacivertlilerin 2. atağı ise 'de forma giyen Rodriguez için oldu.

İTALYAN BASINI DUYURDU

Çizme'de yer alan habere göre, Pedro'nun 5 yıllık Chelsea macerası sona eriyor. İspanyol yıldız, mavi beyazlılarda devam etmek istemediğini daha önce açıklamıştı. Karyerinde yeni bir hikaye yazmak isteyen Pedro, önüne gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

ROMA TEMASA GEÇTİ

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Pedro ile Fenerbahçe haricinde İtalya'nın köklü kulübü da iletişime geçti. İtalyan temsilcisinin yetkilileri, oyuncuyu etmek istediğini resmi olarak iletti.

MLS'TEN DE TEKLİF VAR

Öte yandan Fenerbahçe ve Roma'nın haricinde Amerika Futbol Ligi MLS'ten de bir kaç kulübün Pedro'ya transfer teklifini sunduğu yazıldı.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 11:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin Pedro transferinde Roma rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA