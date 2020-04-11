İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin Pedro transferinde Roma rakip
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige ara verilmesinin ardından transfer görüşmelerinde vites arttıran sarı lacivertliler, gündemine sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi sona erecek Pedro'yu almıştı. İtalyan kaynaklarca verilen haberde sarı lacivertlilere Roma'nın rakip olduğu yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe transferde vites arttırdı! Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Avrupa'nın major liglerine ara verilmesinin ardından sarı lacivertliler boş durmadı ve gelecek sezonun kadro planlaması için transferde düğmeye bastı.
Buna göre önceliğini sol bek pozisyonu için kullanacak Kanarya, sezon sonunda Inter'deki sözleşmesi sona erecek Kwadwo Asamoah için menajeriyle temasa geçti. Sarı lacivertlilerin 2. atağı ise Chelsea'de forma giyen Pedro Rodriguez için oldu.
İTALYAN BASINI DUYURDU
Çizme'de yer alan habere göre, Pedro'nun 5 yıllık Chelsea macerası sona eriyor. İspanyol yıldız, mavi beyazlılarda devam etmek istemediğini daha önce açıklamıştı. Karyerinde yeni bir hikaye yazmak isteyen Pedro, önüne gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.
ROMA TEMASA GEÇTİ
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Pedro ile Fenerbahçe haricinde İtalya'nın köklü kulübü Roma da iletişime geçti. İtalyan temsilcisinin yetkilileri, oyuncuyu transfer etmek istediğini resmi olarak iletti.
MLS'TEN DE TEKLİF VAR
Öte yandan Fenerbahçe ve Roma'nın haricinde Amerika Futbol Ligi MLS'ten de bir kaç kulübün Pedro'ya transfer teklifini sunduğu yazıldı.
- 11.04.2020
- Güncelleme: 11.04.2020 11:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin Pedro transferinde Roma rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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