Böyle açıkladı: Josef Fenerbahçe'ye dönmek istiyor!

Fenerbahçe Kulübü'nün eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Skorer Instagram hesabının sorularını yanıtladı. İşte Sarıtaç'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"JOSEF'İN TÜRKİYE DÖNMEK GİBİ BİR TALEBİ VAR"

Josef'in Türkiye geri dönmek gibi bir talebi var. Ama kulübünde onu bağlayıcı bir sözleşmesi var. Gelecek sezon sona eriyor. Milli maç arasında buraya gelecekti. Gerçekten burayı çok özlüyor. Salgın çıkınca bu planı iptal etmek zorunda kaldı. Buradaki atmosferi, kulübü çok özlüyor.Hiç kupa almamasına rağmen taraftar onu çok seviyor. Bu çok özel bir durum.

"AYRILIĞIMI ANTRENMANDAN 24 SAAT ÖNCE ÖĞRENDİM"

Esasında ben Fenerbahçe'de devam edeceğimi zannediyordum. Askere gidip geldim. Antrenmana 24 saat kala bana haber verildi. Ne yapacağım ile ilgili planım yoktu. Ben resmi olarak ayrılmadan önce internette kendimin ayrıldığımı okudum. Bir menajerlik firması benimle çalışmak istediğini söyledi. Böyle bir yola girdik. Çeşitli işlerde bulundum. Artık ufak ufak fotoğraflarda insanlar görünce menajerlik yaptığımı öğrendi.

"1 YILLIĞINA DA OLSA BİR YERLERDE ANTRENÖRLÜK YAPMAK İSTERİM"

"Futbol oynamadım profesyonel olarak ama çok keyif alıyorum bu işten. Antrenörlük için yol var benim için. Hangi antrenmanı nasıl yaparsın diye soruyorum insanlara. 1 yıllığına da olsa bir yerlerde antrenörlük yapmak isterim"

"TELEFONLARIMA CEVAP VERMEDİLER"

Ayrılık ile ilgili 2 temel kırgınlığım var. Hiç kimse benimle çalışmak zorunda değil. Ben bunun her zaman farkındaydım. Buradan emekli olmayacağımı biliyordum. Sezon bitti, 12 gün tatile gittim. Tatilden döndüm askere gittim. Askere gittim oradan döndüm 2 gün geçti. Bana kimse bir şey söylemedi. 40 günlük bir süreç var. En büyük kırgınlığım bu. Çok sevdiğim insanlar vardı orada. Ayrıldıktan sonra sanki hiç tanışmıyormuşuz gibi davranıldı. Telefonum açılmadı. Ben yakın olduğumuzu sandığım insanlar bunlar. Beni aramayanları hiçbir zaman söylemeyeceğim. Kusura bakılmasın."

"Beni Comolli göndermedi"

Comolli ile ilgili tweetiyle alakalı olarak Fransız adamın ismini söylemeden, "Beni O göndermedi. BahsettiğiniZ kişi gönderseydi ben o tweeti atmazdım. Kendime yakıştırmazdım bunu. O kişi seni ne güzel gönderdi diye bana yazıyor. Halbuki o beni göndermedi. Birini eleştiriyorsunuz zamanlaman yanlış diyorlar. Daha önce neden bunları söylemedin diyorlar. Nereden biliyorsunuz daha önce bunlardan bahsetmediğimi..