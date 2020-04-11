Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun peşini Araplar bırakmıyor.Son dakika haberine göre corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali kriz nedeniyle Gustavo'nun takımdan ayrılması ihtimaller arasında yer alıyor.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile birlikte yaz transfer döneminin en dikkat çeken transferlerinden biri olan Luiz Gustavo'nun yaşı nedeniyle bonservisi eleştirilmişti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 4 milyon euro'ya yakın maaş alan Gustavo, gösterdiği performansla eleştirileri sona erdirdi. Durum böyle olunca Brezilyalı yıldız birçok kulübün ilgisini de üzerine çekti.
ARAPLAR YİNE TALİP
Skorer'in haberine göre; Özellikle Arap kulüpleri Brezilyalı futbolcuyu çok istiyor. Daha önce de Araplar'dan teklif alan Gustavo, F.Bahçe'yi tercih etmişti. Yeni sezon öncesi bazı kulüplerin iyi bir bonservis bedeli ile yönetimin kapısını çalma ihtimali olduğu belirtildi. F.Bahçe ilk etapta Gustavo'yu satmayı düşünmese de ekonomik şartlar bunu zorunlu kılarsa en azından zarar etmeden verilecek.
- 11.04.2020
- Güncelleme: 11.04.2020 09:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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