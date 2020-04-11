Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile birlikte yaz transfer döneminin en dikkat çeken transferlerinden biri olan Luiz Gustavo'nun yaşı nedeniyle bonservisi eleştirilmişti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 4 milyon euro'ya yakın maaş alan Gustavo, gösterdiği performansla eleştirileri sona erdirdi. Durum böyle olunca Brezilyalı yıldız birçok kulübün ilgisini de üzerine çekti.

ARAPLAR YİNE TALİP

Skorer'in haberine göre; Özellikle Arap kulüpleri Brezilyalı futbolcuyu çok istiyor. Daha önce de Araplar'dan teklif alan Gustavo, F.Bahçe'yi tercih etmişti. Yeni sezon öncesi bazı kulüplerin iyi bir bonservis bedeli ile yönetimin kapısını çalma ihtimali olduğu belirtildi. F.Bahçe ilk etapta Gustavo'yu satmayı düşünmese de ekonomik şartlar bunu zorunlu kılarsa en azından zarar etmeden verilecek.