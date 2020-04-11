Fenerbahçe'de flaş son dakika gelişmesi! Luiz Gustavo ayrılıyor mu? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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'de flaş gelişme! ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo ayrılıyor mu?

'nin 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 'nun peşini Araplar bırakmıyor.Son dakika haberine göre corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali kriz nedeniyle Gustavo'nun takımdan ayrılması ihtimaller arasında yer alıyor.

'de Vedat Muriqi ile birlikte yaz döneminin en dikkat çeken transferlerinden biri olan 'nun yaşı nedeniyle bonservisi eleştirilmişti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'dan 6 milyon euro karşılığında edilen ve 4 milyon euro'ya yakın maaş alan Gustavo, gösterdiği performansla eleştirileri sona erdirdi. Durum böyle olunca Brezilyalı yıldız birçok kulübün ilgisini de üzerine çekti.

ARAPLAR YİNE TALİP

Skorer'in haberine göre; Özellikle Arap kulüpleri Brezilyalı futbolcuyu çok istiyor. Daha önce de Araplar'dan teklif alan Gustavo, F.Bahçe'yi tercih etmişti. Yeni sezon öncesi bazı kulüplerin iyi bir bonservis bedeli ile yönetimin kapısını çalma ihtimali olduğu belirtildi. F.Bahçe ilk etapta Gustavo'yu satmayı düşünmese de ekonomik şartlar bunu zorunlu kılarsa en azından zarar etmeden verilecek.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 09:58
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