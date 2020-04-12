Berke’nin büyük hayali - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Berke’nin büyük hayali

Berke’nin büyük hayali

Berke’nin büyük hayali

Westerlo'ya kiralanan , virüs nedeniyle verilen arada çalışmalarını 'daki evinde sürdürüyor. Genç file bekçisi, 'da oynayarak kendini geliştirdiğini, hayalinin ise tekrar 'ye dönmek olduğunu söyledi. Berke, "Hedefim kalede gibi efsane olmak ve Fenerbahçe ile Avrupa'da şampiyonluk kupası kaldırmak" diye konuştu.

Westerlo'ya kiralanan , virüs nedeniyle verilen arada çalışmalarını 'daki evinde sürdürüyor. Genç file bekçisi, 'da oynayarak kendini geliştirdiğini, hayalinin ise tekrar 'ye dönmek olduğunu söyledi. Berke, "Hedefim kalede gibi efsane olmak ve Fenerbahçe ile Avrupa'da şampiyonluk kupası kaldırmak" diye konuştu.
  1. 12.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berke’nin büyük hayali haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA