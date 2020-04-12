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12 Nisan 2020, Pazar
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Sakatlık riski büyük

Sakatlık riski büyük

Melih, liglerin yeniden başlamasının tehlikeli olabileceğini söyledi.

BEKO'nun başarılı şutörü , COVID-19 nedeniyle verilen arayı Basketdergisi. com'a değerlendirdi. 29 yaşındaki oyuncu, "Gönül ister ki liglere başlayalım. Ancak ben bunu pek sağlıklı bulmuyorum. Çünkü sezon ortasında verilen böyle bir aranın ardından yeniden başlamak ciddi sakatlıklara yol açacaktır" dedi. Melih, evde kaldığı süreçte yemek yapmayı öğrendiğini belirterek, "Yumurta kırmayı bile bilmeyen bir insandım. Şu anda farklı farklı yemekler yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.
  1. 12.4.2020
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