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12 Nisan 2020, Pazar
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Rodrigues karıştırdı!

Rodrigues karıştırdı!

de hesabında için anma mesajı yayınladı ancak bir karışılık yaptı. Sarı- lacivertli oyuncu görselde arka planda Bartu’nun fotoğrafına yer verirken, büyük resimde ’in fotoğrafını kullandı. Garry, “ Bartu özlemle anıyoruz” dedi.

de hesabında için anma mesajı yayınladı ancak bir karışılık yaptı. Sarı- lacivertli oyuncu görselde arka planda Bartu'nun fotoğrafına yer verirken, büyük resimde 'in fotoğrafını kullandı. Garry, " Bartu özlemle anıyoruz" dedi.
  1. 12.4.2020
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