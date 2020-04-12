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12 Nisan 2020, Pazar
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Inter feshediyor!

Inter feshediyor!

basını, İnter'in 'nin gündemindeki 'ın sözleşmesini feshedebileceğini yazdı. ekibinin, sol bek+ yeni yapacağı bu nedenle Ganalı oyuncudan kurtulmak istediği bildirildi.

basını, İnter'in 'nin gündemindeki 'ın sözleşmesini feshedebileceğini yazdı. ekibinin, sol bek+ yeni yapacağı bu nedenle Ganalı oyuncudan kurtulmak istediği bildirildi. Gana basını, 'ın gelecek sezon için Fenerbahçe ile söz kestiğini duyurmuştu. 31 yaşındaki sol bek+orta sahanın bonservisini eline alması halinde 'un yolunu daha kolay tutacağı belirtiliyor. Eski Fenerli Samuel Johnson'un da Asamoah'ın transferinde aracılık yaptığı ileri sürüldü.
  1. 12.4.2020
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