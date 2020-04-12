‘Ağlama’ hareketi şakaydı
F.Bahçe’de attığı gollerden sonra yaptığı ağlama hareketi ile tanınan Baroni, “Bunlar futbolun güzelliği. Bu şakalaşmalar olmalı” dedi.
Fenerbahçe'de 2009-14 arası 200 maça çıkıp 29 gol+22 asist üreten Cristian Baroni, Ajansspor'un sorularını yanıtladı. Brezilyalı ön libero, kendisiyle özdeşleşen gollerden sonra eliyle yaptığı 'ağlama' hareketi için, "Böyle şeyler (kutlamalar) futbolun doğasında var. Güzel bir an çünkü gol attığınız an. Başka tarafa çekiyordu bazı insanlar. Ama Galatasaray sonra şampiyon oldu ve ağlama işaretleriyle kutladı. Bu şakalaşmalar olmalı bence. Yeter ki kavgaya, şiddete dönmesin" ifadelerini kullandı. Baroni, kendisinden sonra orta sahaya gelen Josef ve Jailson'un aynı etkiyi yaşatamaması konusunda ise, "Türkiye ligi çok zor bir lig. Bizim zamanımızda birçok Brezilyalı oyuncu vardı kadroda. Hızlı adapte oluyorduk. Son dönemdeki türbülansları yaşamadık" yorumunu yaptı.
AYKUT HOCA 10 NUMARADIR
Baroni çalıştığı hocalar içinde Christoph Daum ve Aykut Kocaman'ın yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Daum beni Türkiye'ye getirdi. İletişime çok açık bir insandı. İkinci isim de benim için Aykut Kocaman. Futbolumu en fazla onunla geliştirdim. Onu eleştiren insanlar onunla günlük hayatını yaşamamış. Kalbi gerçekten tertemizdir. 10 numara bir insandır" şeklinde konuştu.
ŞAMPİYON OLMUŞ BİR HOCA GELMELİ
Cristian Fenerbahçe'nin şu anki durumuna çok üzüldüğünü vurgularken, yeni hocanın hedeflere uygun biri olması gerektiğini kaydetti: "Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarının büyüklüğüne karşılık verecek bir hoca olmalı kesinlikle. Birçok sayıda şampiyonluğu olan biri olması bence önem teşkil ediyor. Geldiğinde o etkiyi insanlara hemen verebilmesi lazım."
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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