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12 Nisan 2020, Pazar
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‘Ağlama’ hareketi şakaydı

‘Ağlama’ hareketi şakaydı

F.Bahçe’de attığı gollerden sonra yaptığı ağlama hareketi ile tanınan Baroni, “Bunlar futbolun güzelliği. Bu şakalaşmalar olmalı” dedi.

'de 2009-14 arası 200 maça çıkıp 29 gol+22 asist üreten , Ajansspor'un sorularını yanıtladı. Brezilyalı ön libero, kendisiyle özdeşleşen gollerden sonra eliyle yaptığı 'ağlama' hareketi için, "Böyle şeyler (kutlamalar) futbolun doğasında var. Güzel bir an çünkü gol attığınız an. Başka tarafa çekiyordu bazı insanlar. Ama sonra şampiyon oldu ve ağlama işaretleriyle kutladı. Bu şakalaşmalar olmalı bence. Yeter ki kavgaya, şiddete dönmesin" ifadelerini kullandı. Baroni, kendisinden sonra orta sahaya gelen Josef ve Jailson'un aynı etkiyi yaşatamaması konusunda ise, " ligi çok zor bir lig. Bizim zamanımızda birçok Brezilyalı oyuncu vardı kadroda. Hızlı adapte oluyorduk. Son dönemdeki türbülansları yaşamadık" yorumunu yaptı.

AYKUT HOCA 10 NUMARADIR

Baroni çalıştığı hocalar içinde ve 'ın yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Daum beni Türkiye'ye getirdi. İletişime çok açık bir insandı. İkinci isim de benim için Aykut Kocaman. Futbolumu en fazla onunla geliştirdim. Onu eleştiren insanlar onunla günlük hayatını yaşamamış. Kalbi gerçekten tertemizdir. 10 numara bir insandır" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYON OLMUŞ BİR HOCA GELMELİ

Cristian Fenerbahçe'nin şu anki durumuna çok üzüldüğünü vurgularken, yeni hocanın hedeflere uygun biri olması gerektiğini kaydetti: "Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, taraftarının büyüklüğüne karşılık verecek bir hoca olmalı kesinlikle. Birçok sayıda şampiyonluğu olan biri olması bence önem teşkil ediyor. Geldiğinde o etkiyi insanlara hemen verebilmesi lazım."

  1. 12.4.2020
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