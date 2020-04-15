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2021 model Fenerbahçe yükleniyor... Dünya yıldızı ilk 11’de!

Fenerbahçe'de transferler ardı ardına açıklanacak... Sezona Ersun Yanal ile başlayan sarı lacivertli kulüp, alınan kötü sonuçlar sonrasında tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırmış ve Zeki Murat Göle ile yola devam etme kararı almıştı. 2020-21 sezonunda yeniden yapılanmaya gidecek sarı lacivertli kulüp, teknik direktör ve transfer konusunda son aşamaya geldi. Önceliğini bonservissiz ve takıma kısa sürede katkı sağlayabilecek yıldızlara veren Kanarya, imzalar atıldığı taktirde Süper Lig'in üzerinde bir ilk 11 kurarak taraftarının karşısına çıkmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin 2021 model ilk 11'i ve dünya yıldızlarıyla dolacak o kadrosu!

15 Nisan 2020 Çarşamba 12:20 Güncelleme: 15.04.2020 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





