2021 model Fenerbahçe yükleniyor... Dünya yıldızı ilk 11’de! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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2021 model Fenerbahçe yükleniyor... Dünya yıldızı ilk 11’de!

Fenerbahçe'de transferler ardı ardına açıklanacak... Sezona Ersun Yanal ile başlayan sarı lacivertli kulüp, alınan kötü sonuçlar sonrasında tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırmış ve Zeki Murat Göle ile yola devam etme kararı almıştı. 2020-21 sezonunda yeniden yapılanmaya gidecek sarı lacivertli kulüp, teknik direktör ve transfer konusunda son aşamaya geldi. Önceliğini bonservissiz ve takıma kısa sürede katkı sağlayabilecek yıldızlara veren Kanarya, imzalar atıldığı taktirde Süper Lig'in üzerinde bir ilk 11 kurarak taraftarının karşısına çıkmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin 2021 model ilk 11'i ve dünya yıldızlarıyla dolacak o kadrosu!
15 Nisan 2020 Çarşamba 12:20 Güncelleme: 15.04.2020 12:20
2021 model Fenerbahçe yükleniyor... Dünya yıldızı ilk 11’de!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için kollar sıvandı... Sezona Ersun Yanal ile başlayan sarı lacivertliler, iyi bir başlangıç yapmasına karşın istediği sürekliliği sağlayamamış, ligin 2. yarısıyla beraber zirveden uzaklaşmıştı.

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2021 model Fenerbahçe yükleniyor... Dünya yıldızı ilk 11’de!

20 YILLIK SERÜVEN BİTİNCE...

Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy üstünlüğü de sona erince Yanal'ın 2. Fenerbahçe kariyeri bitme noktasına gelmiş, yapılan müzakereler sonucunda tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrılmıştı.

2021 model Fenerbahçe yükleniyor... Dünya yıldızı ilk 11’de!

Sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile yola devam etme kararı alan Fenerbahçe, teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokumak isterken, kısa sürede takıma etkisini gösterebilecek bir teknik adamı futbolun başına getirmek istiyor.

2021 model Fenerbahçe yükleniyor... Dünya yıldızı ilk 11’de!

Teknik direktör için var gücüyle çalışan Fenerbahçe'de bir diğer yandan da transfer için de büyük taarruz başlamış durumda.

2021 model Fenerbahçe yükleniyor... Dünya yıldızı ilk 11’de!

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

6 yıllık şampiyonluk hasretiyle beraber gelecek sezon için parolasını sadece '4. yıldız' olarak belirleyen Fenerbahçe'de, transfer için de isimler hemen hemen netleştirilmiş durumda. Bu bağlamda listeyi masaya yatıran Fenerbahçeli kurmaylar, imzaların atılması halinde kafasındaki ilk 11'i de şu şekilde belirledi;

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