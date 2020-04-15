Galatasaray 8 milyonu gözden çıkarmıştı! Fenerbahçe devreye girdi

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a Nazım Sangare çalımı atmayı amaçlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre hareket eden sarı-kırmızılılar yaz transfer sezonunda yerli isimlere yönelme kararı almıştı. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferlerinde sona yaklaşan Cimbom, Mariano'nun sezon sonu takımdan ayrılacak olmasından dolayı sağ bek arayışına girmişti. Bu mevkide en büyük aday olarak Antalyaspor'un başarılı sağ beki Nazım Sangare'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, bu transfer için 7-8 milyon TL'yi gözden çıkarmıştı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!

Fenerbahçe'nin Nazım Sangare'yi Galatasaray'a bırakmaya hiç niyeti yok... Mauricio Isla'nın sezon sonu takımdan ayrılmasından sonra sağ bek mevkisine transfer yapması zorunlu hale gelen sarı-lacivertliler, A Milli Takım forması giyen Nazım Sangare'yi gündemine aldı.

PARA+TAKAS TEKLİFİ

Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor'a paranın yanı sıra takas teklifinde bulunacak. Sangare'nin Akdeniz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.