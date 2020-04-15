Galatasaray 8 milyonu gözden çıkarmıştı! Fenerbahçe devreye girdi
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başladı. İki takım da transfer hedeflerini belirlerken, sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumunda bulunan Nazım Sangare için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a Nazım Sangare çalımı atmayı amaçlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre hareket eden sarı-kırmızılılar yaz transfer sezonunda yerli isimlere yönelme kararı almıştı. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferlerinde sona yaklaşan Cimbom, Mariano'nun sezon sonu takımdan ayrılacak olmasından dolayı sağ bek arayışına girmişti. Bu mevkide en büyük aday olarak Antalyaspor'un başarılı sağ beki Nazım Sangare'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, bu transfer için 7-8 milyon TL'yi gözden çıkarmıştı.
FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe'nin Nazım Sangare'yi Galatasaray'a bırakmaya hiç niyeti yok... Mauricio Isla'nın sezon sonu takımdan ayrılmasından sonra sağ bek mevkisine transfer yapması zorunlu hale gelen sarı-lacivertliler, A Milli Takım forması giyen Nazım Sangare'yi gündemine aldı.
PARA+TAKAS TEKLİFİ
Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor'a paranın yanı sıra takas teklifinde bulunacak. Sangare'nin Akdeniz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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