Galatasaray 8 milyonu gözden çıkarmıştı! Fenerbahçe devreye girdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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8 milyonu gözden çıkarmıştı! devreye girdi

Galatasaray 8 milyonu gözden çıkarmıştı! Fenerbahçe devreye girdi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından ekipleri ve önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başladı. İki takım da hedeflerini belirlerken, sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumunda bulunan için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ortaya çıktı.

ezeli rakibi 'a çalımı atmayı amaçlıyor. Teknik direktör 'in listesine göre hareket eden sarı-kırmızılılar yaz sezonunda yerli isimlere yönelme kararı almıştı. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferlerinde sona yaklaşan Cimbom, Mariano'nun sezon sonu takımdan ayrılacak olmasından dolayı sağ bek arayışına girmişti. Bu mevkide en büyük aday olarak 'un başarılı sağ beki Nazım Sangare'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, bu transfer için 7-8 milyon TL'yi gözden çıkarmıştı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe'nin Nazım Sangare'yi Galatasaray'a bırakmaya hiç niyeti yok... Mauricio Isla'nın sezon sonu takımdan ayrılmasından sonra sağ bek mevkisine transfer yapması zorunlu hale gelen sarı-lacivertliler, A forması giyen Nazım Sangare'yi gündemine aldı.

PARA+TAKAS TEKLİFİ
Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor'a paranın yanı sıra takas teklifinde bulunacak. Sangare'nin ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 15.04.2020
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