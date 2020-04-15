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Fenerbahçeli futbolcuları şoke eden olay! O karar...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüsü), Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'yi de vurdu... Avrupa'da bir çok kulübün oyuncularıyla anlaşarak maaş indirimine gitmesinin ardından sarı lacivertliler de bu yönde karar alırken, yayıncı kuruluştan da para alınmamasıyla beraber indirimin de ötesine gitti! İşte alınan o karar ve yaşananlar...

15 Nisan 2020 Çarşamba 10:57 Güncelleme: 15.04.2020 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





