Fenerbahçeli futbolcuları şoke eden olay! O karar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçeli futbolcuları şoke eden olay! O karar...

Fenerbahçeli futbolcuları şoke eden olay! O karar...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüsü), Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'yi de vurdu... Avrupa'da bir çok kulübün oyuncularıyla anlaşarak maaş indirimine gitmesinin ardından sarı lacivertliler de bu yönde karar alırken, yayıncı kuruluştan da para alınmamasıyla beraber indirimin de ötesine gitti! İşte alınan o karar ve yaşananlar...
15 Nisan 2020 Çarşamba 10:57 Güncelleme: 15.04.2020 11:10
Fenerbahçeli futbolcular şoke oldu! O karar...

Mali sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe'de yönetim, Covid-19 salgınıyla gelirlerin dibe vurması üzerine tedbir paketini devreye soktu.

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Fenerbahçeli futbolcular şoke oldu! O karar...

Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasıyla en büyük gelir kaleminden de mahrum kalan sarı-lacivertliler, maçlar oynanmaya başlayana kadar oyunculara ödeme yapmama kararı aldı.

Fenerbahçeli futbolcular şoke oldu! O karar...

Kulübü borç batağından kurtarmak için yoğun mesai harcayan Başkan Ali Koç, öngörülemez süreçle zaten yetersiz olan gelirler de suyunu çekince, aldıkları kararı futbolculara tebliğ etti.

Fenerbahçeli futbolcular şoke oldu! O karar...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ücret indirimi konusuna anlayışla yaklaşan oyuncular bu son gelişmeden çok hazzetmedi. Özellikle bazı yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsız oldukları öğrenildi.

Fenerbahçeli futbolcular şoke oldu! O karar...

ÜRÜN SATIŞI DURDU
Fakat mevcut şartlarda başka bir alternatif de görünmüyor. Zira ödemelerin zaten iki ay geriden geldiği Fenerbahçe'de yayın ve maç gelirleri gibi ürün satışları da dibe vurmuş durumda.

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