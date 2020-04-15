Fenerbahçeli futbolcuları şoke eden olay! O karar...
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüsü), Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'yi de vurdu... Avrupa'da bir çok kulübün oyuncularıyla anlaşarak maaş indirimine gitmesinin ardından sarı lacivertliler de bu yönde karar alırken, yayıncı kuruluştan da para alınmamasıyla beraber indirimin de ötesine gitti! İşte alınan o karar ve yaşananlar...
15 Nisan 2020 Çarşamba 10:57
Güncelleme: 15.04.2020 11:10
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Mali sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe'de yönetim, Covid-19 salgınıyla gelirlerin dibe vurması üzerine tedbir paketini devreye soktu.
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Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasıyla en büyük gelir kaleminden de mahrum kalan sarı-lacivertliler, maçlar oynanmaya başlayana kadar oyunculara ödeme yapmama kararı aldı.
Kulübü borç batağından kurtarmak için yoğun mesai harcayan Başkan Ali Koç, öngörülemez süreçle zaten yetersiz olan gelirler de suyunu çekince, aldıkları kararı futbolculara tebliğ etti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ücret indirimi konusuna anlayışla yaklaşan oyuncular bu son gelişmeden çok hazzetmedi. Özellikle bazı yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsız oldukları öğrenildi.
ÜRÜN SATIŞI DURDU Fakat mevcut şartlarda başka bir alternatif de görünmüyor. Zira ödemelerin zaten iki ay geriden geldiği Fenerbahçe'de yayın ve maç gelirleri gibi ürün satışları da dibe vurmuş durumda.