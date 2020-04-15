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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Karar verildi! Gelecek sezon kiralık gidecek

'de karar verildi! Zanka yine kiralık gidecek

Fenerbahçe'de karar verildi! Zanka yine kiralık gidecek

'nin Alman ekibi Düsseldorf'a kiraladığı Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın, gelecek sezon da sarı-lacivetlilerin kadrosuna yer almayıp kiralık olarak gönderileceği bildirildi.

'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör 'ın isteğiyle ara transferde 'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan ve sarı lacivertlilerle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Gambiya asıllı Danimarkalı futbolcunun gelecek sezon da kiralanması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

İngiltere'de Sheffield United'da yöneticilik yapan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin birlikte gerçekleştirdiği transferle defterini açan Zanka, 'de 19 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.

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  1. 15.04.2020
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