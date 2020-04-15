Fenerbahçe'de karar verildi! Zanka yine kiralık gidecek
Fenerbahçe'nin Alman ekibi Düsseldorf'a kiraladığı Danimarkalı savunma oyuncusu Zanka'nın, gelecek sezon da sarı-lacivetlilerin kadrosuna yer almayıp kiralık olarak gönderileceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.
Hürriyet'te yer alan habere göre sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan ve sarı lacivertlilerle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Gambiya asıllı Danimarkalı futbolcunun gelecek sezon da kiralanması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.
İngiltere'de Sheffield United'da yöneticilik yapan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin birlikte gerçekleştirdiği transferle Türkiye defterini açan Zanka, Süper Lig'de 19 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.
- 15.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de karar verildi! Zanka yine kiralık gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.