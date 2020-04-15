Belli oldu! Fenerbahçe Aykut Kocaman'a teklif yaptı mı?
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sezona Ersun Yanal ile başlayan sarı lacivertliler, ligin 2. yarısından itibaren alınan kötü sonuçlar sonrasında tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırmış ve yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile yola devam etmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında yeni teknik patron için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de taraftarlar, ayrılığının ardından özlemlerini sıkça dile getirdiği Aykut Kocaman isminde yoğunlaşmıştı. Peki, Fenerbahçe Aykut Kocaman'a teklif yaptı mı? İşte cevabı...
15 Nisan 2020 Çarşamba 09:52
Güncelleme: 15.04.2020 11:56
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Sezona Ersun Yanal ile başlayan Fenerbahçe, iyi başladığı lig maratonunda bir müddet zirveye kadar çıkabilmiş ancak, devamında bu istikrarı yakalayamamıştı.
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Ligin 2. yarısıyla beraber oynanan Galatasaray maçında, 20 yıllık Kadıköy serisine son verilmesi, ezeli rakibe karşı alınan mağlubiyet, bardağı taşıran son damla olmuş ve Yanal ile ipler kopma derecesine gelmişti.
Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırmış ve teknik ekipte yer alan Zeki Murat Göle ile yola devam etme kararı almıştı.
Uzun süren galibiyet hasretini bu şekilde de dindiremeyen Fenerbahçe, Zeki Murat Göle ile de istediği başarıyı yakalayamamış, ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle liglerin tatil edilmesiyle beraber yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırmıştı.
Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşen sarı lacivertlilerin, Fransız teknik adam Laurent Blanc tarafından ret yediği, Marc Wilmots'un ise teklife olumlu geri dönüş yaptığı aktarıldı.