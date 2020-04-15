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Belli oldu! Fenerbahçe Aykut Kocaman'a teklif yaptı mı?

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sezona Ersun Yanal ile başlayan sarı lacivertliler, ligin 2. yarısından itibaren alınan kötü sonuçlar sonrasında tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırmış ve yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile yola devam etmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında yeni teknik patron için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de taraftarlar, ayrılığının ardından özlemlerini sıkça dile getirdiği Aykut Kocaman isminde yoğunlaşmıştı. Peki, Fenerbahçe Aykut Kocaman'a teklif yaptı mı? İşte cevabı...

15 Nisan 2020 Çarşamba 09:52 Güncelleme: 15.04.2020 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





