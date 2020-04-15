Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu! Fenerbahçe...
Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verildi. Kulüpler de bu dönemde hem finansal planlamalar yaparken hem de transfer listelerini de oluşturuyor. Son olarak, Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte genç kaleciye talip olan Avrupa kulübü...
15 Nisan 2020 Çarşamba 09:38
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Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.
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Salgının kulüpleri mali anlamda zor durumda bırakması nedeniyle takımlar artık yüksek bonservis bedelleri ödeyemeyecekleri için fiyatı makul olan ve özellikle genç isimlere yatırım yapacak.
Süper Lig ekipleri de bu doğrultuda genç oyuncularını yurt dışına satmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe'ye ise piyango gibi bir haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Takvim'in aktardığı o haberin detayları...
Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'la ilgili Hollanda basınında flaş bir iddiaya yer verildi. Haberde, kalecisi AndreOnana'yıChelsea'ye satması gündemde olan Ajax kulübünün transfer listesine Altay'ı aldığı öne sürüldü.