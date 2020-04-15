Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu! Fenerbahçe...

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verildi. Kulüpler de bu dönemde hem finansal planlamalar yaparken hem de transfer listelerini de oluşturuyor. Son olarak, Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte genç kaleciye talip olan Avrupa kulübü...