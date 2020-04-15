Arsenal'den takdir toplayan hareket! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'den takdir toplayan hareket!

'den takdir toplayan hareket!

Arsenal'den takdir toplayan hareket!

'de artan corona virüsü vakaları futbolu da olumsuz yönde etkilemişti ve ligler ertelendi. ekibi 'den takdir toplayan bir hareket geldi. Topçular maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin maaşlarını ödeyecek.

ekibinden yapılan açıklamada, normal çalışanlarının yanı sıra, sadece maç günlerinde çalışan işçilerin ödemelerinin karşılaşmalar yapılmamasına rağmen sonuna kadar ödeneceği duyuruldu.

Mayıs ayı sonrasında ise 'in devam etmesi durumunda maç günü çalışanların ödemelerinin tekrar yapılacağı belirtildi.

Yeni tip Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve mayıs ayında devam etmesi planlanan Premier Lig'in, daha sonra mayıs ayında başlamayacağı, güvenli ve uygun şartların oluşmasının bekleneceği açıklanmıştı.

  1. 15.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal'den takdir toplayan hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA