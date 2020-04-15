Arsenal'den takdir toplayan hareket!
İngiltere'de artan corona virüsü vakaları futbolu da olumsuz yönde etkilemişti ve ligler ertelendi. Premier Lig ekibi Arsenal'den takdir toplayan bir hareket geldi. Topçular maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin maaşlarını ödeyecek.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, normal çalışanlarının yanı sıra, sadece maç günlerinde çalışan işçilerin ödemelerinin karşılaşmalar yapılmamasına rağmen mayıs ayı sonuna kadar ödeneceği duyuruldu.
Mayıs ayı sonrasında ise Premier Lig'in devam etmesi durumunda maç günü çalışanların ödemelerinin tekrar yapılacağı belirtildi.
Yeni tip Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve mayıs ayında devam etmesi planlanan Premier Lig'in, daha sonra mayıs ayında başlamayacağı, güvenli ve uygun şartların oluşmasının bekleneceği açıklanmıştı.
- 15.04.2020
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