Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton-Arsenal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de geride kalan 32 haftada topladığı 52 puanla 6. sırada yer alan ile 46 puanla 8. sırada yer alan karşı karşıya geliyor. Wolverhampton'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Arsenal'de ise Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli gibi isimler maçta oynayamayacak.

WOLVERHAMPTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Arsenal maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA