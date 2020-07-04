Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Wolverhampton sahasında Arsenal'i konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de geride kalan 32 haftada topladığı 52 puanla 6. sırada yer alan Wolverhampton ile 46 puanla 8. sırada yer alan Arsenal karşı karşıya geliyor. Wolverhampton'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Arsenal'de ise Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli gibi isimler maçta oynayamayacak.
WOLVERHAMPTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Wolverhampton-Arsenal maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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