Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de geride kalan 32 haftada topladığı 52 puanla 6. sırada yer alan Wolverhampton ile 46 puanla 8. sırada yer alan Arsenal karşı karşıya geliyor. Wolverhampton'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Arsenal'de ise Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli gibi isimler maçta oynayamayacak.

WOLVERHAMPTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Arsenal maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.