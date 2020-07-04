Chelsea-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Chelsea-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. 54 puanla 4 sırada yer alan , sahasında 28 puanla 17. sırada yer alan 'u konuk ediyor. Chelsea'de Marco Van Ginkel maçta forma giyemeyecek Watford'da ise Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam zorlu Chelsea deplasmanında oynayamayacak.

CHELSEA-WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea-Watford maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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