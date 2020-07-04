Chelsea-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. 54 puanla 4 sırada yer alan Chelsea, sahasında 28 puanla 17. sırada yer alan Watford'u konuk ediyor. Chelsea'de Marco Van Ginkel maçta forma giyemeyecek Watford'da ise Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam zorlu Chelsea deplasmanında oynayamayacak.

CHELSEA-WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea-Watford maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.