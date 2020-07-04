Chelsea-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea evinde Watford'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Chelsea-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. 54 puanla 4 sırada yer alan Chelsea, sahasında 28 puanla 17. sırada yer alan Watford'u konuk ediyor. Chelsea'de Marco Van Ginkel maçta forma giyemeyecek Watford'da ise Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam zorlu Chelsea deplasmanında oynayamayacak.
CHELSEA-WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Chelsea-Watford maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
- Domagoj Vida için Roma devrede!
- Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı
- Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler
- Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!
- Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı
- Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu "Bu işte büyük bir saçmalık var"
- Fenerbahçe'ye büyük şok! Fatih Terim: Mutlaka alın
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Chelsea-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.