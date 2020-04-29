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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan flaş kararı! Önümüzdeki sezon...

Manchester United'dan flaş seyirci kararı! Önümüzdeki sezon...

ekiplerinden , 2020-2021 sezonundan itibaren Stadyumu'na ayakta alınacağını resmi site üzerinden açıkladı.

, gelecek sezondan itibaren Stadı'na ayakta alınacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1500 kişinin maçları ayakta izlenmesini sağlayacak bariyerlerin stada yerleştirilmesi için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

Uygulamanın 2020-2021 sezonunda başlayacağı ve başarılı olması durumunda ayakta seyirci kapasitesinin artırılacağı ifade edildi.

İngiltere'de 1989 yılında Hillsborough Stadı'nda ile Nottingham Forest arasında oynanan maçta tribünlerde yaşanan kargaşa sonucu 96 taraftarın hayatını kaybetmesinin ardından ayakta maç izleme yasaklanmıştı.

  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 19:27
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