Manchester United'dan flaş seyirci kararı! Önümüzdeki sezon...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 2020-2021 sezonundan itibaren Old Trafford Stadyumu'na ayakta seyirci alınacağını resmi site üzerinden açıkladı.
Manchester United, gelecek sezondan itibaren Old Trafford Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1500 kişinin maçları ayakta izlenmesini sağlayacak bariyerlerin stada yerleştirilmesi için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.
Uygulamanın 2020-2021 sezonunda başlayacağı ve başarılı olması durumunda ayakta seyirci kapasitesinin artırılacağı ifade edildi.
İngiltere'de 1989 yılında Hillsborough Stadı'nda Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanan maçta tribünlerde yaşanan kargaşa sonucu 96 taraftarın hayatını kaybetmesinin ardından ayakta maç izleme yasaklanmıştı.
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 19:27
- Manchester United'dan flaş seyirci kararı! Önümüzdeki sezon...
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