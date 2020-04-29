Luke Shaw'dan itiraf! "En zorlu rakibim Moses'tı"
Manchester United'ın defans oyuncusu Luke Shaw, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses hakkında, "Şaka yaptığımı düşünebilirler ama en zorlandığım futbolcu Moses'tı" yorumunu yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen İngiliz defans oyuncusu Luke Shaw'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Yıldız futbolcu Eden Hazard, Gareth Bale ve Lionel Messi gibi isimlerle oynamış olmasına karşın en zorlu rakip olarak Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Victor Moses'ı gösterdi.
Inter'de forma giyen Nijeryalı oyuncuya övgüler yağdıran Shaw, "17 yaşındayken Southampton forması giydiğim dönemde Chelsea ile karşılaşmıştık. Moses beni oldukça zorladı. İnsanlar şaka yaptığımı düşünebilir ancak en zorlu maçlarımdan biri Moses'a karşıydı" ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki defans oyuncusu sözlerini, "Belki genç olduğum içindi. Ama o gerçekten hızlı ve güçlüydü" diyerek noktaladı.
- 29.04.2020
- PSG Telles transferi için ilk teklifini sundu! Galatasaray...
- İspanya La Liga'da maçların başlayacağı tarih belli oldu!
- Cyle Larin'le ilgili transfer planı ortaya çıktı! 25 Haziran'a kadar...
- Hüseyin Çimşir o maçları işaret etti! "Hakem kararları etkiledi"
- Federasyona başvurdular! 4 kulüpten iptal talebi
- Hırvatlar duyurdu! Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş...
- İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor
- Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde
- Transfer görüşmesi resmen gerçekleşti! İngiliz savunmacı Fenerbahçe'ye
- Ve açıkladı! "Ibrahimovic inşallah Fenerbahçe'de..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Luke Shaw'dan itiraf! "En zorlu rakibim Moses'tı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.