Luke Shaw'dan itiraf! "En zorlu rakibim Moses'tı"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen İngiliz defans oyuncusu Luke Shaw'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Yıldız futbolcu Eden Hazard, Gareth Bale ve Lionel Messi gibi isimlerle oynamış olmasına karşın en zorlu rakip olarak Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Victor Moses'ı gösterdi.

Inter'de forma giyen Nijeryalı oyuncuya övgüler yağdıran Shaw, "17 yaşındayken Southampton forması giydiğim dönemde Chelsea ile karşılaşmıştık. Moses beni oldukça zorladı. İnsanlar şaka yaptığımı düşünebilir ancak en zorlu maçlarımdan biri Moses'a karşıydı" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki defans oyuncusu sözlerini, "Belki genç olduğum içindi. Ama o gerçekten hızlı ve güçlüydü" diyerek noktaladı.



