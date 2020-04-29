Luke Shaw'dan itiraf! "En zorlu rakibim Moses'tı" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan itiraf! "En zorlu rakibim Moses'tı"

Luke Shaw'dan itiraf! "En zorlu rakibim Moses'tı"

'ın defans oyuncusu , 'nin eski yıldızı hakkında, "Şaka yaptığımı düşünebilirler ama en zorlandığım futbolcu Moses'tı" yorumunu yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'da forma giyen İngiliz defans oyuncusu 'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Yıldız futbolcu Eden Hazard, ve gibi isimlerle oynamış olmasına karşın en zorlu rakip olarak 'nin eski futbolcusu 'ı gösterdi.

Inter'de forma giyen Nijeryalı oyuncuya övgüler yağdıran Shaw, "17 yaşındayken Southampton forması giydiğim dönemde ile karşılaşmıştık. Moses beni oldukça zorladı. İnsanlar şaka yaptığımı düşünebilir ancak en zorlu maçlarımdan biri Moses'a karşıydı" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki defans oyuncusu sözlerini, "Belki genç olduğum içindi. Ama o gerçekten hızlı ve güçlüydü" diyerek noktaladı.


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  1. 29.04.2020
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