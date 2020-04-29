Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, bir yandan teknik direktörlük konusunda ilerlerken, diğer yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Kanarya için İtalyan basınında yer alan haberde, Brezilya'da "Yeni Firmino" olarak adlandırılan o genç yeteneğin peşinde olunduğu ve transfer girişimlerinin başlandığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
29 Nisan 2020 Çarşamba 12:32 Güncelleme: 29.04.2020 12:49
Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlarını masaya yatırmaya devam ediyor.

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Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde

Önceliğini teknik direktörlük konusuna veren Kanarya, Bjelica, Erol Bulut, Mazzarri, Giampaolo, Pellegrini gibi isimlerle görüşmelerde bulunmuştu.

Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde

Sarı lacivertliler, teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokurken, diğer yandan da futbol yapılandırmasını kurmak ve kadroya yeni oyuncuları dahil etmek için çalışıyor. Bu bağlamda corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedenile FIFA'nın vereceği Finansal Fair Play kararını dört gözle bekleyen Fenerbahçe, mali anlamda esneklik sağlanması dahilinde görüştüğü oyunculara resmi imzayı attıracak.

Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde

Sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşmelerini sürdürürken, bu kez rotasını Brezilya'ya çevirdi ve sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde

Daha önce Alex, Roberto Carlos, Luciano, Aurelio gibi başarılı Brezilyalıları kadrosuna bulunduran Süper Lig devinin yeni hedefi, ülkesinde "Yeni Firmino" olarak adlandırılan Yuri Alberto oldu.

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