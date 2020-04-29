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Transfer duyuruldu! Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, bir yandan teknik direktörlük konusunda ilerlerken, diğer yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Kanarya için İtalyan basınında yer alan haberde, Brezilya'da "Yeni Firmino" olarak adlandırılan o genç yeteneğin peşinde olunduğu ve transfer girişimlerinin başlandığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
29 Nisan 2020 Çarşamba 12:32 Güncelleme: 29.04.2020 12:49
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Sarı lacivertliler, teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokurken, diğer yandan da futbol yapılandırmasını kurmak ve kadroya yeni oyuncuları dahil etmek için çalışıyor. Bu bağlamda corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedenile FIFA'nın vereceği Finansal Fair Play kararını dört gözle bekleyen Fenerbahçe, mali anlamda esneklik sağlanması dahilinde görüştüğü oyunculara resmi imzayı attıracak.
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